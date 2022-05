Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio se prépare pour Bourigeaud

Avec les possibles départs de Luis Alberto et Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio Rome explore notamment le marché français afin de renforcer son entrejeu lors du mercato d’été (*). Libre en juin 2023, le milieu de terrain rennais Benjamin Bourigeaud (28 ans) figure ainsi parmi les priorités des Biancocelesti, mais le dossier ne sera pas aisé.

Alors que les dirigeants bretons espèrent le convaincre de rempiler, il n’est pas question de parler d’un éventuel départ à prix cassé pour un élément qui affole les compteurs cette saison (9 buts et 11 assists en championnat). Du côté des dirigeants romains, qui apprécient sa polyvalence, on part d’une base de 8-10 M€ pour le transfert de l’ancien joueur de Lens, mais les Rouge et Noir se veulent un peu plus gourmands. Avec de nombreux intérêts en France et à l’étranger, le club du président Nicolas Holveck réclame aujourd’hui une quinzaine de millions d’euros pour son protégé, qui pourrait être tenté de connaître une première expérience hors des frontières hexagonales.

La Lazio discute pour Rico (PSG)

Une première offre apparaît dans les tuyaux, mais l’actuel sixième de Serie A attend d’avancer du côté des sorties pour sortir le carnet de chèques

(« SMS » pourrait rapporter plus de 70 M€ à lui seul), Sergio Rico (28 ans) ayant aussi été ciblé en Ligue 1. Actuellement prêté à Majorque, le gardien parisien figure sur la short-list de l’écurie entraînée par Maurizio Sarri, qui pourrait perdre Pepe Reina et/ou Thomas Strakosha. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les champions de France, l’ex-Sévillan n’est pas le premier choix, mais il pourrait s’agir du dossier le plus abordable. De nouvelles discussions ont eu lieu la semaine passée avec son entourage.

(*) : Les autres priorités du moment se situent en Italie et en Angleterre.

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur