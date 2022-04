Stade Rennais - INFO BUT! : intérêt confirmé pour un défenseur turc

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

C'était pas plus tard que la semaine dernière. Et comme souvent, Butfootballclub vous donnait en priorité une info mercato. Au sujet du Stade Rennais qui prépare déjà, et activement, le départ de son défenseur Nayef Aguerd en direction de West Ham. Ignazio Genuardi vous annonçait que "la cellule de recrutement garde également un œil attentif du côté de la Süper Lig, avec les performances du défenseur central international Espoirs turc Serdar Saatci (19 ans, Besiktas)."

Voici que la presse turque réagit à notre information et confirme officiellement la piste. Comme nous vous le disions, le joueur est sous contrat jusqu'en 2023, mais pourrait quitter Besiktas selon l'offre des dirigeants du SRFC. A suivre.

🇹🇷La presse turc annonce que le Stade Rennais aimerait recruter Serdar Saatci (19 ans) en cas de départ de Nayef Aguerd vers West Ham. Le défenseur central de Besiktas est sous contrat jusqu’en 2023 avec son club. #MercatoSRFC pic.twitter.com/zKuLL85Bfj — Actu SRFC (@ActuSRFC_) April 18, 2022

Pour résumer Comme révélé par Butfootballclub la semaine dernière, le Stade Rennais prépare déjà son mercato avec le successeur du défenseur central Nayef Aguerd, qui se dirige vers le club anglais de West Ham. Le club breton prospecte en Turquie.

Benjamin Danet

Rédacteur