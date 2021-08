Stade Rennais, LOSC – Mercato : Maurice galère sur sa priorité, la piste Xeka relancée ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Cible prioritaire de Florian Maurice pour renforcer l'entrejeu, Jens Cajuste (Mitdjylland, 22 ans) s'éloigne du Stade Rennais. Si le club breton a formulé trois offres (toutes refusées par le club danois), une autre équipe a pris la pôle sur le dossier de l'international suédois.

Cajuste vers Brentford ?

En effet, selon l'excellent compte Twitter MSV Foot, bien renseigné sur le Mercato, Jens Cajuste serait aujourd'hui plus proche du club anglais de Brentford. Face à cette situation figée, Rennes – qui cherche un remplaçant à Steven Nzonzi avant de peut-être devoir le faire pour Eduardo Camavinga – pourrait se réorienter sur d'autres pistes.

Comme le rappelait L'Equipe lundi, les Rouge et Noir ont pris des renseignements pour le milieu portugais Xeka (LOSC, 26 ans), en fin de contrat dans un an chez les Dogues et qui a brillé lors du trophée des Champions face au PSG dimanche.

Jens Cajuste se rapprocherait de Brentford ! — 𝙈𝙎𝙑 𝙁𝙤𝙤𝙩 🗞 (@MSVFoot) August 3, 2021