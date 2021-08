Stade Rennais - Mercato : Maurice a 3 dossiers sur le feu avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Une ancienne piste de l’Olympique de Marseille bientôt à Rennes ? Selon les informations de Ouest France, le Stade Rennais avancerait sur la piste d’un milieu de terrain plutôt offensif croate. Le club breton lorgnerait sur le profil de Lovro Majer du Dinamo Zagreb. L’OM s’était notamment intéressé à lui lors du mercato d’hiver pour en faire le remplaçant de Morgan Sanson.

Toujours selon les informations de Ouest France, le Stade Rennais serait d’ores et déjà passé à l’action avec une offre de 12 millions d'euros plus 3 de bonus formulée au Dynamo Zagreb. De son côté, le joueur trouverait intéressant le projet sportif du club breton. Si le quotidien rapporte également que d’autres clubs sont sur ce dossier tel que l’Eintracht Francfort, les dirigeants croates seraient d’accord pour lâcher Lovro Majer.

Selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, les dirigeants rennais auraient également relancé la piste menant au défenseur central ou milieu défensif de l'Ajax Amsterdam, Edson Álvarez, et doivent gérer le cas Eduardo Camavinga, dont l'avenir continue de s’inscrire en pointillés chez les Rouge et Noir.

Alors que l’avenir de Camavinga continue de s’inscrire en pointillés, les Rouge et Noir ont aussi relancé #Alvarez de l’Ajax Amsterdam. Le Mexicain est officiellement intransférable, mais les dirigeants rennais n’ont pas dit leur dernier mot.

Pour résumer

Le directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice, a trois dossiers sur le feu avant le derby contre le FC Nantes. Il s'agit des arrivées possibles de Lovro Majer (Dinamo Zagreb) et Edson Álvarez (Ajax Amsterdam) et du départ possible d'Eduardo Camavinga.