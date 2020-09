Stade Rennais : Maurice change de braquet pour la dernière ligne droite du Mercato

Le Stade Rennais change de braquet. À la recherche d'un défenseur central, le club breton avait fait de Jean-Clair Todibo l'une de ses priorités de cette fin de mercato. Florian Maurice avait même contacté le jeune stoppeur du FC Barcelone pour lui faire part de son intérêt.

Ce dernier est parti en fumée. Selon Foot Mercato, le SRFC a totalement lâché cette piste pour laquelle on s'oriente désormais vers une bataille à trois entre Everton, Fulham et le Napoli. « Dans l'axe, au vu des performances de Nayef Aguerd, il n'est plus question de trouver un titulaire en puissance, mais bien un joueur de complément », assure L’Équipe concernant le poste de défenseur central.

La blessure de Terrier pourrait changer la donne

En attaque, Florian Maurice serait également en train de revoir sa copie pour son profil offensif, « un dossier qui pourrait prendre une nouvelle tournure selon les résultats de l’IRM que Martin Terrier doit passer aujourd’hui. » Le genou gauche de l’attaquant rennais a « bougé » sur une reprise d’appui, en fin de première période, samedi, face aux Verts (3-0). Dans le même secteur Lucas Da Cunha (19 ans) devrait bien - moyennant 1 M€ plus un pourcentage à la revente - signer à l’OGC Nice qui le prêtera dans la foulée à Lausanne.