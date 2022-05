Stade Rennais : Maurice fait un point sur le Mercato et l’avenir de Genesio

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Le Stade Rennais y prend goût. Auteurs d’un parcours honorable en Ligue Europa cette saison, les hommes de Bruno Genesio disputeront la prochaine Ligue Europa eu fait de leur quatrième place finale en Ligue 1. « Malheureusement on a été défaillants à des moments très importants. Et puis on perd 12 fois, a analysé Florian Maurice dans L’Équipe. Mais on a aussi gagné beaucoup de matches et produit un jeu de grande qualité pas facile à mettre en place. » Le directeur sportif du Stade Rennais en a profité pour faire un point sur les dossiers chauds avant le mercato.

Prolonger Genesio, Bourigeaud et Traoré

« La prolongation de Genesio ? On discute, je pense qu’il est très heureux ici, il y a un projet exceptionnel qui lui est proposé, donc j’ai bon espoir de pouvoir entamer les discussions et d’aller au bout, a-t-il dévoilé. De la même façon, l’idée, c’est aussi est de garder nos meilleurs joueurs, de conserver le noyau dur de cet effectif. On a discuté, on discute avec l’agent de Bourigeaud. Je pense qu’il faut prendre son temps, digérer la saison et essayer de tout faire pour le garder. Pareil pour Hamari Traoré ? Effectivement, l’idée c’est de garder cet effectif le plus largement possible. Après, il y aura aussi des joueurs qui partiront, malheureusement, des jeunes qui arrivent et qu’on doit à un moment pouvoir lancer pour leur donner leur chance. On va faire le point avec le coach. »

