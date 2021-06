Stade Rennais - Mercato : 10 M€ grattés grâce à un total inconnu pour Genesio ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Les rumeurs se poursuivent pour M'Baye Niang (26 ans). Annoncé à l'OM, puis à l'ASSE, débarquant même dans le Forez pour y passer sa visite médicale sans jamais y signer, l’attaquant du Stade Rennais a été prêté à Al-Ahli sans succès et a reposé ses valises en Bretagne. Où il pourrait ne pas rester très longtemps.

Cette semaine, L’Équipe a ainsi fait savoir que Niang pourrait prendre la direction du FC Porto alors que Besiktas et Krasnodar seraient aussi sur le coup. Un départ ne serait pas étonnant étant donné que Bruno Genesio, qui ne l’a jamais eu sous ses ordres au Stade Rennais, ne compte pas sur lui la saison prochaine.

Si le Stade Rennais semblait enclin à faire preuve de mansuétude au sujet de l’indemnité de transfert, Todo Fichajes rappelle par ailleurs aujourd’hui que le buteur sénégalais a encore deux ans de contrat et que son prix de départ serait d’environ 10 millions d’euros. En ces temps de crise économique, le SRFC peut-il seulement s’asseoir sur un tel chèque ?

El Oporto tiene claro al recambio de Marega https://t.co/U4cOMyiEyT — Todofichajes.com (@TDfichajes) June 17, 2021