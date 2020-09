Stade Rennais - Mercato : 2 obstacles de taille pour la venue d'Aréola (PSG)

Hier, Le Parisien révélait qu'Alphonse Aréola n'avait pas participé à l'entraînement du PSG car il était en train de négocier son départ du club de la capitale. Il semblait alors qu'un départ vers le Stade Rennais était inéluctable. Mais deux obstacles majeurs se dressent sur l'autoroute reliant Paris à la cité bretonne, si bien qu'il semble aujourd'hui plus probable que le gardien filera en Angleterre, de préférence à Londres où il a acheté une maison.

Le premier élément, c'est la volonté du Paris-Saint-Germain de le vendre. Confronté à une grave crise financière, conséquence de la pandémie de Covid-19, le champion de France ne veut plus prêter son champion du monde. Parce qu'il ne veut plus payer une partie de son salaire et parce qu'il veut récupérer une indemnité, même petite.

Un salaire trop imposant

L'autre obstacle, qui a finalement un rapport avec le premier, c'est son salaire. Si le PSG ne veut plus payer une partie de ses émoluments, c'est parce qu'ils sont conséquents : Aréola touche 700.000€ par mois ! Il n'y a que dans un club dopé financièrement comme Paris qu'un gardien remplaçant peut gagner autant. Partout ailleurs en L1, ce genre de salaire est inaccessible. Même pour un club qualifié pour la Champions League comme le Stade Rennais. Pour espérer récupérer le joueur, les Rouge et Noir devront donc espérer qu'il accepte de baisser son salaire. Pas gagné…