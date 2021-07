Stade Rennais - Mercato : 3 recrues encore visées, Genesio fait une belle promesse

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Le Stade Rennais n’est pas encore rassasié. Après avoir déboursé environ 30 millions d’euros pour recruter Loïc Badé et Kamaldeen Sulemana cet été, le club breton entend frapper encore très fort au mercato.

Pour preuve, Foot Mercato fait savoir que trois recrues sont encore ciblées par Florian Maurice cet été : un défenseur central, un gardien et un milieu défensif. Les noms d’Alexandre Djiku, de Robin Olsen et de Teun Koopmeiners reviennent avec insistance et dans cet ordre.

En attendant d’y voir plus clair, Bruno Genesio a fait une promesse aux supporters du Stade Rennais pour la suite du mercato. « « Les joueurs jeunes sont intéressants car faut les faire progresser mais qu’ils soient performants très vites, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il faut trouver la bonne alchimie. Prochainement, nous aurons des joueurs plus expérimentés qui arriveront. »

