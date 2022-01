Stade Rennais - Mercato : à la lutte avec le Bayern et l'AC Milan pour une pépite de L2

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Florian Maurice va-t-il réaliser un nouveau gros coup pour le Stade Rennais ? On peut le penser au vu de l'information dévoilée par Foot Mercato. Le média spécialisé dans les transferts assure que les Rouge et Noir tentent de convaincre Warren Bondo de les rejoindre. Ce milieu de terrain de 19 ans évolue pour le moment à Nancy et il sera en fin de contrat en juin.

Ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un joli coup, c'est la liste de ses prétendants. En plus de Rennes, il y aurait aussi Monaco, le Bayern Munich, l'AC Milan et l'Atlético Madrid ! Soit des clubs ayant généralement le nez creux pour dénicher des pépites. Vu la concurrence, Maurice et les Rennais auraient peut-être intérêt à verser une indemnité pour le recruter dès janvier. Auquel cas, Transfermarkt situe la valeur du joueur à moins d'un million d'euros...

