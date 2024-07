Stade Rennais Mercato : accord trouvé pour le successeur d'Enzo Le Fée !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Enzo Le Fée transféré à l'AC Milan, le Stade Rennais n'a pas traîné pour lui trouver un remplaçant. La piste Albert Grönbaek avait été révélé mardi par Foot Mercato et ce mercredi, le média indique qu'elle est en très bonne voie. Âgé de 23 ans, le joueur devrait débarquer en Bretagne pour 5 ans. Polyvalent, il évolue au milieu de terrain, devant la défense, mais peut se positionner un cran plus haut et a déjà dépanné dans le couloir gauche. Il sort d'une grosse saison en Norvège (10 buts, 5 passes décisives).

Albert Grønbæk tout proche

"Comme nous vous l’avons révélé hier, Albert Grønbæk devrait bientôt rejoindre le Stade Rennais. Toutes les parties ont trouvé un accord pour l’arrivée du danois de 23 ans qui remplacera numériquement Enzo Le Fée parti à l’AS Roma", indique Foot Mercato.

