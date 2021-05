Stade Rennais - Mercato : accord trouvé pour Steven N'Zonzi !

Le jour-même où l'on apprend que l'AEK Athènes a dépêché l'ancien Lillois et Stéphanois Stathis Tavlaridis en France pour négocier les arrivées de Damien Da Silva et Claude Puel, le Stade Rennais est sur le point de conserver un élément majeur de son effectif : son champion du monde Steven N'Zonzi. Le milieu de 32 ans n'est que prêté par l'AS Roma et il aimerait rester en Bretagne.

Selon Foot Mercato, les dirigeants rouge et noir ont formulé à l'oral une offre de prolongation de deux ans. Mais celle-ci ne sera effective qu'à une seule condition : que N'Zonzi se libère de son contrat avec la Roma. Au 30 juin, il ne restera plus qu'un an mais l'arrivée de José Mourinho sur le banc giallorosso pour rebattre les cartes, le Special One étant généralement friand des joueurs de son profil.