Stade Rennais - Mercato : après Blas et Gallon, une nouvelle signature annoncée !

Initialement sous contrat jusqu'en juin 2024, Jeanuël Belocian a rempilé pour une saison supplémentaire jusqu'en 2025. Le défenseur de 18 ans, pur produit de la Piverdière, était le dernier dossier sensible au niveau des prolongations.

Sur le site officiel, « Béloce » s'est déclaré très fier : « Je dirais que c’est une récompense. J’ai beaucoup travaillé pour montrer ce que je savais faire. Et bien sûr, au haut niveau, on apprend. Quand on apprend, on avance. Depuis tout petit, on rêve de jouer dans des grands stades, c’est devenu réalité et je prends beaucoup de plaisir. C’est de la bonne pression, j’essaie de l’utiliser à bon escient. La seconde partie de saison a été difficile car il y avait le football, le permis et le Bac mais j’arrive à m’en sortir. Mes parents et mes frères me donnent la force mentale ».

Maurice : « Il sera un leader du futur »

Le directeur sportif Florian Maurice croit beaucoup en lui : « On continue de promouvoir les joueurs issus de la formation. Jeanuël est le fruit d’un partenariat entamé il y a sept ans avec le club guadeloupéen du Stade Lamentinois. Depuis son arrivée, il franchit les paliers un à un. Il a multiplié les apparitions la saison passée. C’est un joueur qui peut évoluer défenseur axe ou latéral gauche. À cet âge-là tout se bouscule, cependant ils y sont préparés. C’est allé très vite mais il a la tête bien faite et de la personnalité, grâce à cela, on a pu compter sur lui dans des périodes charnières. Il sera un leader dans le futur. »

