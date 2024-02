Stade Rennais Mercato : Assignon vide son sac, Stéphan était prêt à le blacklister !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Si les derniers jours du Mercato du Stade Rennais ont été animé par le cas Lorenz Assignon, le défenseur de 23 ans ne s’est pas caché au moment de justifier son départ sur Instagram.

Tour à tour annoncé à l’OM et à Galatasaray avant de finalement atterrir chez le 19ème de Premier League, Assignon assure que sa volonté de plier bagage était motivé par le discours tenu en interne avec l’arrivée d’Alidu Seidu.

Julien Stéphan était prêt à le sortir du groupe

« Ces derniers jours n’ont pas été simples, je ne vais pas vous le cacher (…) Je vais être très clair, des choix sportifs ont été faits à mon égard, et je les accepte parfaitement. Cependant, je ne peux laisser dire que je fuis une concurrence. Je n’ai jamais eu peur de personne, j’ai toujours travaillé, appris aux côtés de mes coéquipiers », a-t-il lâché en préambule.

Visiblement, Julien Stéphan aurait laissé entendre qu’il pourrait finir la saison en tribune : « La concurrence fait partie du football, et c’est normal, nous sommes conditionnés pour ça. La perspective de ne même plus faire partie du groupe, peu importe les efforts à l’entraînement et en match, je ne comprends pas, mais ça reste des choix, donc je les accepte. Mais je ne peux pas rester six mois sans jouer… »

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life