Stade Rennais - Mercato : Aurier, Le Fée... Maurice a lancé les grandes manœuvres !

Comme tous les directeurs sportifs, Florian Maurice a déjà une idée précise du mercato estival. Sauf que le Rennais a une contrainte majeure : il ne sait pas encore si son équipe sera européenne. Pour le moment, les Rouge et Noir sont 6es. Mais ils accueillent Monaco (4e), samedi, et pourraient grimper d'une voire deux places en cas de succès. Cette incertitude pèse forcément sur les négociations avec des joueurs mais Foot Mercato assure que l'ancien Lyonnais en a déjà contacté plusieurs, ce qui donne une idée précise de ce qu'il se passera du côté du Roazhon Park durant l'été.

Aurier visé pour remplacer Traoré

Le média assure que le milieu de terrain et l'attaque seront grandement retouchés. Pour le milieu, Dion Lopy (Reims) et Sivert Mannsverk (Molde) sont suivis, de même qu'Enzo Le Fée (Lorient) pour remplacer Lovro Majer. Mais ce dernier est notamment dans le viseur de Nice, Dortmund et Leverkusen. Au niveau de l'attaque, Jérémie Doku (en cas de grosse offre), Karl Toko Ekambi (retour de prêt à l'OL) et Arnaud Kalimuendo (car il a déçu) ne seront pas retenus. Maurice espère recruter deux avants pour les remplacer. Enfin, en défense, Hamari Traoré, en fin de contrat, devrait partir et le SRFC vise Serge Aurier, même si l'ancien Parisien se sent bien à Nottingham.

Exclu🚨#mercato : Rennes 🔴⚫️

▪️ deux milieux de terrain (un relayeur et un MOC) sont espérés. Priorité Enzo Le Fée

▪️ Rennes a sondé Serge Aurier 🇨🇮, mais préfère rester en PL 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

▪️ BG veut deux attaquants, un 9 tueur et un attaquant puissant@Santi_J_FM https://t.co/YzbhtATzKM — Sébastien Denis (@sebnonda) May 23, 2023

Le directeur sportif, Florian Maurice, et son entraîneur, Bruno Genesio, vont procéder à une refonte du onze de départ pour la saison prochaine. De gros changements sont attendus au milieu de terrain et en attaque, notamment.

