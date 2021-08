Stade Rennais – Mercato : Rennes a donné un coup de pouce à un club en souffrance de L1

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Ce mardi matin, le Stade Rennais a frappé fort sur le Mercato en rapatriant Baptiste Santamaria (26 ans) de son exil en Bundesliga. Le club breton – qui cherchait un ou deux renforts dans l'entrejeu – a accepté de payer 14 M€ à Fribourg pour faire revenir le milieu de terrain. Une aubaine pour le SCO Angers, passé aux forceps devant la DNCG cet été et en quête urgente de liquidités.

En effet, comme le rapporte Le Courrier de l'Ouest, l'actuel leader de Ligue 1 (6 pts en deux matchs), qui avait vendu Santamaria à Fribourg pour 10 M€ à l'été 2020, va récupérer 10% de la plus-value réalisée.

Le média local a estimé à 400 000€ la part qui revient au SCO dans ce deal signé par Rennes. Un petit cadeau de Florian Maurice et Bruno Genesio à leur ami de Lyon Gérald Baticle, devenu coach numéro 1 d'Angers cet été ?

Très fier de rejoindre le @staderennaisfc, un club historique & ambitieux!

Impatient de retrouver la Ligue 1 et découvrir l’Europe sous mes nouvelles couleurs 🔴⚫

Et quoi de mieux que l’@europacnfleague et un derby contre Nantes pour faire connaissance avec le Roazhon Park ⚔️🔥 pic.twitter.com/7JZcLGIdgQ