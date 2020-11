Stade Rennais - Mercato : Bielsa porte l’estocade pour Raphinha

Pas une semaine ne passe sans que les supporters du Stade Rennais enragent d’avoir laissé filer Raphinha à Leeds. L’ailier brésilien, qui avait enfin pris ses marques en Bretagne, fait défaut aux hommes de Julien Stéphan tant son remplaçant Jérémy Doku peine à trouver les siennes depuis son arrivée cet été.

Raphinha laisse d’autant plus de regrets au Stade Rennais qu’il vient d’inscrire son premier but chez les Peacocks... synonyme de succès prestigieux au Goodison Park d’Everton (1-0). Marcelo Bielsa a fini de porter l’estocade en se pâmant devant l’intéressé !

« Il s'est adapté très rapidement à la Premier League, a apprécié l’entraîneur argentin en conférence de presse. Victor Orta (le directeur sportif) prévoyait qu'il avait les caractéristiques pour jouer dans ce championnat, il avait donc raison de le choisir. Il est puissant et se déplace sur tout le terrain, donc il inquiète la défense adverse. » En gros, presque ce que Doku ne parvient pas à faire depuis presque deux mois.

Raphinha has scored his first Premier League goal with his 10th shot in the competition.



Leeds finally take the lead with their 20th attempt of the match. pic.twitter.com/yTvUEk8cgs