Stade Rennais - Mercato : Bouanga, Slimani, Mendy, Boga... les dernières infos

Où s’arrêtera la folie dépensière du Stade Rennais ? Qualifié en Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le club breton fait feu de tout bois et n’a pas encore dit son dernier mot au mercato.

Il n’y a qu’à écouter Julien Stéphan pour s’en convaincre. « Une offre de 6M€ de Rennes pour Slimani ? Je ne savais pas qu’une offre avait été faite, a souri le coach du SRC au micro de la chaîne Téléfoot. La priorité aujourd’hui c’est de renforcer notre axe central. On a pour l’instant compensé un seul de ces deux départs. Après, on est toujours à l’écoute, en observation des opportunités qu’il peut y avoir dans différents secteurs et notamment dans le domaine offensif. »

Kepa complique l'arrivée de Mendy à Chelsea

En attaque, justement, ce même Stéphan a confirmé un intérêt pour Jérémie Boga, qui a l’avantage de l’avoir côtoyé lors de son passage à Rennes dans le passé. En parallèle, Denis Bouanga reste aussi une piste ouverte du côté de l’ASSE. « Bouanga, pas mal de clubs sur lui, confirme Manu Lonjon sur Twitch. Depuis le début de l’été, il n’y a pas eu d’offre concrète. Qu’il intéressé le Stade Rennais, c’est possible oui. Le profil plait en interne. » Enfin, comment ne pas évoquer le possible départ d’Edouard Mendy ? Si le SRFC n’a pas encore répondu à l’offre de Chelsea (environ 20 M€), le Telegraph assure que Kepa Arrizabalaga se prépare à rester dans la capitale anglaise et se battre pour sa place, ce qui pourrait contrarier les plans des Blues.