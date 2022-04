Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Bourigeaud a fait connaître ses exigences pour prolonger

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Benjamin Bourigeaud a inscrit un doublé hier à Reims, ayant porté son équipe vers une victoire (3-2) qui fait du bien dans la course à la 2e place. Au niveau individuel, cette performance tombe très bien pour l'ancien Lensois, qui vient d'entamer des négociations avec le Stade Rennais pour prolonger un contrat s'achevant en juin 2023. Une bonne idée pour les Rouge et Noir car l'OGC Nice et le Napoli aimeraient bien récupérer le milieu de terrain.

Dans son édition du jour, L'Equipe évoque ces négociations et fait comprendre que les exigences financières du joueur sont élevées : "Sa cinquième saison est sans doute la meilleure. C'est celle de la plénitude, en tout cas : "Ce qui est exceptionnel, c'est sa régularité, rappelle Bruno Genesio. C'est, je crois, le seul joueur à avoir débuté toutes les rencontres avec nous. A chaque fois, il est décisif, et même quand il ne passe pas ou qu'il ne marque pas, il est très important pour nous par son intelligence de jeu et ce qu'il amène dans la solidité de l'équipe". Hier, il a laissé les supporters rennais dans l'expectative sur un seul domaine : "On verra", a-t-il répondu à la question sur son avenir, alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat et que les négociations pour le prolonger ont débuté. Il demande beaucoup pour rester, mais en ce moment, ils sont nombreux en Bretagne à estimer qu'il le vaut bien."

Pour résumer En fin de contrat en juin 2023, Benjamin Bourigeaud a entamé des négociations avec le Stade Rennais, alors que son nom circule du côté de l'OGC Nice et du Napoli. Pour appuyer ses demandes, il a sorti un match XXL à Reims (3-2) agrémenté d'un doublé.

Raphaël Nouet

Rédacteur