Stade Rennais - Mercato : l'avenir de Bourigeaud bientôt décidé

Benjamin Bourigeaud a rejoint le Stade Rennais en 2017, en provenance du RC Lens. Depuis, il s’est imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu rennais. En fin de contrat en juin 2023, le milieu de terrain est suivi par plusieurs clubs européens. Son club va tenter de le prolonger dans les prochains mois.

En effet, selon Ouest France, les représentants du milieu français de 28 ans, seraient en négociations avec le directeur sportif du club, Florian Maurice, pour une prolongation. Depuis son arrivée en 2017, il compte 33 buts et délivré 35 passes décisives en 203 matchs avec le Stade Rennais.

Bourigeaud reste attiré par l'étranger

Sur RMC Sport, il s’est exprimé, il y a quelques jours, sur l’avenir de sa carrière et un potentiel départ à l’étranger : « Le foot, c’est ma passion qui est devenue mon métier. Prendre un maximum de plaisir sur le terrain avec mes coéquipiers. J’espère le meilleur pour la suite. Avant, on a une fin de saison à jouer. Beaucoup de choses à aller chercher. On verra ce que nous réserve l’avenir, a-t-il déclaré. L'étranger ? On verra si c’est le moment venu. C’est un souhait depuis le début de ma carrière. J’ai toujours eu cette envie. On verra ce qui se présente à moi et ce sera à moi de faire le meilleur choix pour continuer ma progression et prendre toujours du plaisir sur le terrain. La passion passera en premier »