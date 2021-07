Stade Rennais - Mercato : bras de fer pour le successeur de Camavinga ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

L’opération devait être simple mais elle commence à grincer. Annoncé comme successeur d’ Eduardo Camavinga au Stade Rennais, Jens Cajuste a bien du mal à quitter FC Midtjylland. Et pour cause, son club actuel traîne des pieds et compliquerait les négociations avec le SRFC en coulisses.

Après avoir accepté une première offre, le FCM serait ainsi revenu sur sa décision et se montrerait même de plus en plus gourmand au sujet de l'indemnité de départ. Du coup, un bras de fer n’est plus exclu pour le milieu défensif de 21 ans, qui veut évoluer en Bretagne la saison prochaine.

« Une troisième et dernière offre de Rennes pour Cajuste ? Le joueur veut rejoindre la Bretagne et devrait entamer un bras de fer avec sa direction si ceux-ci l’empêche de s’engager avec Rennes. La tension est à son maximum », révèle le compte MSV Foot sur Twitter. Les prochains jours devraient être décisifs, sachant que Florian Maurice aurait déjà un plan B sous le coude.

