Stade Rennais – Mercato : Bruno Genesio ouvre la porte à Niang et aux autres bannis

Dans un entretien à Ouest-France, Bruno Genesio a évoqué le Mercato à venir du Stade Rennais. Un Mercato qu'il voit difficile compte-tenu des nombreuses incertitudes. « On travaille, mais il y a différentes hypothèses qu’on ne peut pas anticiper, savoir si on va être européen, savoir comment va évoluer le marché. Savoir quels vont être les droits TV. Aujourd’hui, personne ne sait ce qui va se passer. C’est quand même un élément déclencheur pour le recrutement et la construction de la future équipe », a glissé le néo-technicien breton.

Genesio est prêt à relancer certains prêtés

Julien Stéphan parti, Bruno Genesio n'exclut d'ailleurs pas de rappeler certains bannis : « On en parle tous les jours avec Florian (Maurice), des joueurs qui sont en prêt et qui sont susceptibles de revenir ou pas. Ça fait partie des choses qu’on évoque avec Florian, le président. Est-ce que je peux m'appuyer sur certains joueurs en prêt ? Oui ».

Outre M'Baye Niang, parti en Arabie Saoudite se relancer, Sacha Boey (Dijon), Jérémy Gélin (Anvers), Jordan Siebatcheu (Young Boys), Rafik Guitane (Maritimo), Lilian Brassier (Stade Brestois), Metehan Güclü (VAFC) et Hakim El Mokeddem (Sète) sont tous susceptibles de réintégrer l'effectif breton la saison prochaine...