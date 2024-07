Stade Rennais Mercato : c'est officiel pour Le Fée !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

C'était programmé : après une saison à Rennes, Enzo Le Fée quitte le SRFC pour rejoindre l’AS Roma, dont il était l’une des priorités pour ce mercato estival pour l’entraîneur Daniele De Rossi, qui vient de prolonger. La Louve officialise le transfert ce mercredi soir.

"L’heure est venue pour moi de quitter ma Bretagne"

Un peu plus tôt, sur son compte Instagram, le milieu de terrain avait fait ses adieux à Rennes et à la Bretagne, lui qui aura porté longtemps le maillot de Lorient. " L’heure est venue pour moi de quitter ma Bretagne, a débuté le désormais ex-Rennais qui aura porté les couleurs rouge et noir 35 fois. Ces 15 années m’ont permis de grandir comme footballeur, mais surtout en tant qu’homme. Merci à l’ensemble des dirigeants, salariés, entraîneurs et coéquipiers pour toutes ces années. Merci à vous supporters pour votre soutien inconditionnel et pour l’amour que vous avez pu m’apporter. Lorient, Rennes, ma Bretagne… À bientôt".