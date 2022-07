Stade Rennais - Mercato : ça avance pour Theate et Bourigeaud, Gouiri et une autre recrue ciblés !

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Le Stade Rennais n’a plus le temps au mercato. Selon L’Équipe, un accord a été trouvé avec Arthur Theate (22 ans), qui est arrivé en Bretagne hier après-midi, et va passer sa visite médicale, aujourd’hui, pour ensuite parapher un contrat qui devrait s’étendre jusqu’en 2025.

La négociation a été ardue avec Bologne, qui a obtenu ce qu’il voulait. La transaction va se sceller à hauteur de 20 M€ plus 2 M€ de bonus. Theate devient ainsi le défenseur le plus cher de l’histoire du club breton et ne devrait pas être la principale recrue défensive de Rennes.