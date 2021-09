Stade Rennais - Mercato : ça se confirme pour Laborde à Rennes !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Gaëtan Laborde bientôt Rennais ? Selon les informations de l’Equipe, l’attaquant de Montpellier a trouvé un accord ce mardi après-midi avec les dirigeants du Stade Rennais.

Le quotidien sportif rapporte que le buteur va passer sa visite médicale ce mardi soir et signer un contrat de 4 ans pour le club breton en échange de 15 millions d’euros + bonus.