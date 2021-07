Stade Rennais - Mercato : Cajuste à Rennes, pourquoi ça coince

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

C'est une probabilité. Dans toutes les têtes des dirigeants et des supporters du Stade Rennais. Eduardo Camavinga a en effet de fortes chances de quitter la Bretagne dans les prochains jours, lui qui, on le rappelle, n'a plus qu'une année de contrat. Le SRFC a déjà préparé l'après et, comme vous le savez, vise depuis plusieurs jours le Suédois Jens Cajuste.

Et si certains laissent croire que le club breton n'est pas encore passé à l'offensive en raison du dossier Camavinga, non bouclé, il en serait différemment selon certains médias.

Le quotidien scandinave Sport Bladet assure ainsi que Rennes a déjà proposé 10 millions d'euros pour le joueur du FC Midtjylland. Mais selon Ouest-France, la proposition n'a tout simplement pas été acceptée par le club danois. Qui espère sans doute plus. A suivre...