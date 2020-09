Stade Rennais - Mercato : Camavinga explique son choix de rester en Bretagne

À seulement 17 ans, Eduardo Camavinga affole toutes les grandes cylindrées européennes. Le néo-international français scintille dans l'entrejeu du Stade Rennais. Sa maturité, sa technique, son sens de la passe font des merveilles. Mais, la tête sur les épaules, le joueur formé du côté de la Piverdière a fait le choix de poursuivre l'aventure dans le club breton.

Eduardo Camavinga a expliqué son choix sur les antennes de Téléfoot, dimanche. « C’est sur quand un grand club se manifeste, ça fait plaisir mais je ne me prends pas top la tête avec ça. Si Kylian me parle du PSG ? Non, on parle de tout (rires). Rester à Rennes, c’est un choix que j’ai pris avec ma famille et on est heureux de ça aujourd’hui. » Dans un an, aucun doute que le Real Madrid et le PSG, les clubs les plus intéressés par ses services, continueront à faire la cour au grand espoir du football français.