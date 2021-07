Stade Rennais - Mercato : Camavinga loin de Manchester United

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich, Manchester United… La liste des courtisans à Eduardo Camavinga est majestueuse et le jeune milieu de terrain du Stade Rennais se pose logiquement des questions sur son avenir. Néanmoins, le média anglais croit savoir qu'il aurait une préférence dans le cas où il se déciderait à quitter son club formateur.

Sky Sports explique en effet que Manchester United va recruter quoi qu'il arrive un milieu de terrain, que Paul Pgba prolonge ou pas. Et qu'il aimerait attirer Eduardo Camavinga mais que le Français préfèrerait mettre le cas sur l'Espagne. Le nom de Leon Goretzka a également été cité du côté d'Old Trafford mais il s'agirait d'une manœuvre de ses agents pour prolonger au Bayern Munich. Si bien que les Red Devils auraient désormais Saul Niguez, qui a failli quitter l'Atlético Madrid pour le FC Barcelone dans le cadre d'un échange avec Antoine Griezmann.

According to @skysports_sheth Eduardo Camavinga is leaning on a move to Spain and Leon Goretzka might have been using Manchester United for a new contract at Bayern Munich.



West Ham have no plans to sell Declan Rice and Saul Niguez won't come cheap. #MUFC pic.twitter.com/mtNDF5E7Vd