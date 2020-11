Stade Rennais - Mercato : Camavinga prêt à faire poireauter le Real Madrid !

Après trois semaines d'absence suite à une béquille reçue face à Angers (1-2) le 23 octobre, Eduardo Camavinga devrait faire sa rentrée vendredi soir lors du match contre Bordeaux. Le prodige du Stade Rennais était présent en conférence de presse ce mercredi et, contre toute attente, il a accepté d'évoquer son avenir, lâchant une petite bombe.

"Rester ici, ça me fait plaisir"

“Si une prolongation est possible ? Il me reste deux ans de contrat et on aura le temps de rediscuter de tout ça. Si c'est dans les tuyaux ? Je n'ai rien dit (sourire). Il y aura des discussions. Après, prolonger, oui, le Stade Rennais est mon club formateur et rester ici, ça me fait plaisir. Si c'est un souhait de prolonger ? On verra (sourire).”

Contrairement à un Kylian Mbappé qui se garde bien d'évoquer une prolongation au PSG et qui semble déjà au Real, Eduardo Camavinga, lui, n'hésite donc pas à évoquer la possibilité de rallonger son bail. Peut-être conscient que le très haut niveau réclame quelques matches de plus dans les jambes…