Stade Rennais - Mercato : Camavinga proche du départ, Maurice a déjà son successeur en tête

Eduardo Camavinga a de grandes chances de quitter le Stade Rennais cet été. Plus les heures passent, plus le départ du milieu de 18 ans à Manchester United semble d’actualité.

« Le meilleur plan pour vendre Cama cet été restait la Premier League. Si ça confirme à MU, c’est finement joué. On aura limité la casse à un an de la fin du contrat. Je lui souhaite de reprendre sa marche en avant, la dernière année (avec ses contraintes) restera décevante, explique le journaliste d’Ouest France Anthony Etienvre. On retiendra Lille et l’entrée pleine de promesse, l’exploit perso contre Montpellier et la belle découverte des Bleus puis la difficile gestion de l’extra-sportif qui en découlera. Le plus dur commence, faudra bien s’entourer pour ne pas passer à côté d’une histoire formidable. »

Pour le remplacer au Stade Rennais cet été, le quotidien régional confirme que le jeune Suédois Jens Cajuste (Midtjylland, 22 ans) est la priorité numéro 1 de Florian Maurice. Un autre joueur dont le nom n’a pas filtré est aussi suivi mais aurait moins de poids que Cajuste.

