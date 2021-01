Stade Rennais - Mercato : le Real Madrid maintient le contact pour Camavinga

Hier en conférence de presse, Zinédine Zidane a expliqué qu'il devenait urgent de conclure les négociations pour les prolongations de ses joueurs cadres car cela commençait à les perturber. L'entraîneur du Real Madrid visait essentiellement son capitaine Sergio Ramos mais il est également question de Luka Modric. Le Ballon d'Or 2018, en fin de contrat en juin, va bien signer un nouveau bail. Et certains médias espagnols ont cru y voir l'incapacité des Merengue à attirer son remplaçant naturel, Eduardo Camavinga, l'été prochain.

Il faudra au moins 50 M€ pour le déloger de Rennes

Mais le site Bernabeu Digital assure qu'Eduardo Camavinga figure toujours dans les petits papiers du Real Madrid. Et dès la saison prochaine. La seule inconnue réside dans la capacité financière des Merengue à satisfaire le Stade Rennais. Les Rouge et Noir attendent au moins 50 M€ pour leur prodige et il n'est pas certain que le Real, qui a emprunté 300 M€ pour refaire le Bernabeu et qui espère recruter Kylian Mbappé, ait les moyens de signer un autre gros chèque.

Néanmoins, le site spécialisé sur les champions d'Espagne assure que Florentino Pérez se mettra en contacts dès l'ouverture du marché estival avec ses homologues rennais pour tenter de faire venir le néo-international en Liga.