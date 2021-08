Stade Rennais - Mercato : Camavinga, un dernier camouflet avant son départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Il y a à peine quelques mois, on louait la précocité du phénomène Eduardo Camvinga. Aujourd’hui, le jeune milieu de terrain du Stade Rennais peine à confirmer les attentes placées en lui au point que Bruno Genesio lui a mis un petit coup de pression la semaine dernière pour fixer son avenir.

Pour ne rien arranger, Camavinga (18 ans) a même été effacé des tablettes du Stade Rennais ce week-end ! Mathys Tel, entré à la 85e minute du match contre le Stade Brestois (1-1), est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du SRFC en compétition officielle.

L’attaquant (ou milieu), à 16 ans, 3 mois et 19 jours, a battu le record de Camavinga (16 ans, 4 mois et 27 jours) établi en 2019 au Stade Rennais. Né en 2005 à Sarcelles et préformé à l'INF Clairefontaine et à Montrouge, Tel est professionnel depuis le 1er juillet.

