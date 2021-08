Stade Rennais - Mercato : Camavinga va imiter Mbappé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Attention, information à prendre avec des pincettes, car elle tend à aller à l'encontre de ce qu'Eduardo Camavinga a pu dire sur son club formateur depuis des mois : d'après Le 10 Sport, le milieu de terrain de 18 ans aurait pris la décision de rester au Stade Rennais pour la saison 2021/22 mais de partir libre en juin prochain. Un peu comme Kylian Mbappé avec le PSG, donc.

Sauf que contrairement au natif de Bondy avec le club de la capitale, Camavinga est attaqué aux Rouge et Noir, il sait tout ce qu'il leur doit. Lors d'une conférence de presse en début d'année, il avait expliqué ne pas vouloir partir comme un voleur, donc en faisant en sorte qu'une belle indemnité tombe dans les caisses bretonnes et que tout le monde soit satisfait. Pas question de forcer un départ. La donne aurait-elle changé en raison de négociations difficiles ?

🔴 Eduardo Camavinga 🇫🇷 (18 ans) devrait honorer son contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2022 et ensuite partir librement ! 🤯



Manchester United et le PSG sont les clubs les plus intéressés par ce dossier.👀



(Le10sport) pic.twitter.com/hxKmZBW6hh