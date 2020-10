Stade Rennais - Mercato : ce nouveau crack qui a dit non à Liverpool et rêve de Messi

Même l’Espagne connaît Jérémy Doku. Interrogé hier sur l’effectif du Stade Rennais, Julen Lopetegui a vanté les mérites de la recrue la plus chère du Stade Rennais avant de croiser sa route à Séville en Ligue des champions (21h).

La réputation de l’ailier belge a dépassé les frontières depuis 2017 lorsqu’il était courtisé par les plus grands clubs européens. Liverpool était même venu le chercher à l’académie d’Anderlecht par l’intermédiaire de Steven Gerrard ! Un message de Romelu Lukaku le convainc alors de rester dans le club belge pour continuer sa progression, lui qui est parti trop tôt à l’étranger. Trois ans plus tard, Doku est pourtant un joueur du Stade Rennais.

« J’étais très déçu de son départ, pour moi prématuré, soupire son ancien formateur Jean Kindermans dans L’Équipe. Mais je comprends que la situation financière du club et peut-être l’ambition personnelle de Jérémy l’aient poussé vers cette décision-là. » Au détour d’autres anecdotes sur Doku, on apprend notamment qu’il est le premier fan de Lionel Messi. « Jérémy est peut-être bien le joueur le plus typé dans son style, insiste son mentor. Il aime provoquer, il redribblerait bien trois fois le même joueur pour plaire au public. »