Stade Rennais – Mercato : cette pépite ne fera pas une Rutter à Florian Maurice

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Si la formation du Stade Rennais est valorisée par Eduardo Camavinga, Adrien Truffert ou encore Brandon Soppy, d'autres pépites fourmillent du côté de la Piverdière. Si Georginio Rutter a quitté le nid cet hiver pour rejoindre Hoffenheim (D1 allemande) à six mois de la fin de son contrat car lassé d'attendre d'avoir sa chance, Pépé Bonet est prêt à se montrer plus patient.

« Mon ambition est de continuer ici »

Lancé dans le but du Stade Rennais à seulement 16 ans face à Cluj en Europa League, le gardien a désormais 18 ans et s'affiche aujourd'hui en troisième choix derrière Alfred Gomis et Romain Salin. Pour autant, hors de question pour le jeune portier de mettre la pression sur son club.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Pépé Bonet reste droit dans ses bottes et dans son projet comme il l'a confié à Ouest-France : « Mon ambition est de continuer ici, jouer ici. J’ai envie de rejouer au Roazhon Park. Mon objectif, c’est d’être titulaire en L1 avec le Stade Rennais ». Il faudra sans doute encore un ou deux ans mais Bonet est déjà prêt à s'armer de patience... Et c'est un bon point.