Stade Rennais – Mercato : un accord Chelsea - Rennes annoncé pour Mendy

Il y a quelques heures, en conférence de presse relayée par l'Equipe, Julien Stéphan affichait une pointe de fatalisme concernant le dossier Edouard Mendy. « Quand il y a des clubs aussi huppés qui viennent solliciter vos joueurs, ce n'est pas simple pour nous, mais c'est aussi la réalité. Pour l'instant, il faut laisser le temps de la négociation ».

Une déclaration qui laissait sans doute entendre encore bien plus de choses... Du côté de l'Italie, les insiders Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano affirment en effet ce vendredi après-midi que Rennes et Chelsea auraient désormais trouvé un accord pour le transfert du portier sénégalais. La contre-proposition rennaise, évoquée ces dernières heures, a-t-elle été directement acceptée ? Cela en prend le chemin.

Désormais, le gardien de but doit se rendre à Londres où une visite médicale est annoncée dans les jours qui viennent. A voir désormais qui sera le remplaçant de Mendy du côté du Stade Rennais, qui va tout de même réaliser une grosse plus-value après avoir déboursé 4 millions d'euros, il y a un an, pour recruter Mendy au Stade de Reims.

