Stade Rennais - Mercato : Chelsea et MU se prennent un stop pour Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Jeudi, Bruno Genesio a mis la pression sur un Eduardo Camavinga qui hésite toujours entre une dernière saison au Stade Rennais et un départ cet été : « Jusqu'au 31 août, la position du club est d'utiliser le joueur, a expliqué l'entraîneur en conférence de presse. Après le 31 août, il n'est pas concevable pour le Stade Rennais de se retrouver dans une telle situation, avec un joueur comme « Cam », formé au club, devenu international grâce à ses prestations, mais aussi grâce au club. Donc il faudra trouver une solution... Car ce n'est pas possible de le laisser partir en fin de contrat ».

L'ancien Lyonnais a visiblement été entendu puisque la presse anglaise annonce ce samedi que l'international français devrait rester toute la saison. En effet, Chelsea et Manchester United, qui étaient tous les deux intéressés par sa venue, se seraient tous les deux rendus à la même évidence : Camavinga continuera encore une saison avec son club formateur. Une bonne nouvelle pour les supporters rennais.

Manchester United have suffered a potential transfer blow with midfielder Eduardo Camavinga now rated "unlikely" to leave Rennes this summer.[ Express ]