Stade Rennais - Mercato : Cloarec clôt le dossier Terrier

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : une piste aux Pays-bas, une autre en Turquie

Après sa saison 2021-22 de feu (21 buts rien qu'en L1), Martin Terrier s'attendait à recevoir des offres. Elles sont venues et elles sont grandioses. Liverpool s'est notamment intéressé à son cas dans l'optique du remplacement de Sadio Mané. Mais les Reds sont a priori partis pour faire venir l'Uruguayen du Benfica Lisbonne Darwin Nunez, moyennant... 80 M€ ! L'ancien Lyonnais leur aurait côté au moins deux fois moins cher...

Exit, donc, la piste Liverpool. Mais en réalité, il semblerait qu'un transfert n'ait jamais été à l'ordre du jour. C'est le directeur général adjoint du SRFC, Olivier Cloarec, qui l'a déclaré à la chaine rennaise TVR : "Aujourd'hui, il n'y a même pas le début d'un feuilleton Terrier. Il a envie de rester au Stade Rennais et nous sommes très contents de lui. Nous voulons le garder donc il n'y a pas à discuter". Fin du feuilleton, vraiment ?

“Today, there is not even a Martin Terrier situation" #LFC https://t.co/ifHMibssOh