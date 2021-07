Stade Rennais - Mercato : complications dans le dossier Faitout Maouassa

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Ce n'est pas une nouveauté. Et Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, a été on ne peut plus clair, hier, ans les colonnes de Ouest-France : "Faitout Maouassa est sur le départ." Agé de 23 ans, et sous contrat jusqu’en 2022, Maouassa ne devrait donc plus être un joueur du SRFC ans les prochains jours.

Problème, le club qui souhaite l'enrôler, à savoir le Borussia Mönchengladbach, est également sur une autre piste en Ligue 1. Celle qui conduit au Brestois, Romain Faivre. Le SB29 se montre toutefois gourmand puisqu'il attend plus de 10 millions d'euros pour la transaction. Alors que rennes se contenterait, selon l'Equipe, de 4 millions pour vendre Maouassa, en marge de certains bonus à négocier.