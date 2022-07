Stade Rennais - Mercato : coup de froid avec Min-Jae, un joueur à 40 M€ ciblé !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Bruno Genesio se veut confiant au sujet de l’arrivée de Kim Min-Jae mais force est de constater que les faits sont plutôt contraires dans ce dossier épineux. Si le défenseur central sud-coréen veut venir au Stade Rennais cet été, Naples fait de la résistance. Selon le spécialiste des transferts italien Gianluca Di Marzio, les Partenopei sont ainsi « pleinement revenus dans la course », ce qui aurait entraîné par ricochet un « nouveau décrochage du Stade Rennais. » Au niveau des départs, le SRFC se sait aussi attaqué. Auteur de la saison la plus prolifique de sa carrière (21 buts, 4 passes décisives), Martin Terrier figure en tête de liste dans plusieurs clubs de Premier League, notamment West Ham et Leeds United. Liverpool est aussi attentif à la situation d’un joueur que le club breton ne laissera pas filer à moins de 40 M€. .@staderennais: nuovo stallo per #KimMinJae. @sscnapoli in piena corsa #calciomercato #SerieA — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 17, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur

