Stade Rennais - Mercato : une ex piste du FC Nantes pour concurrencer Mandanda ?

Gardien numéro 1 du Stade Rennais depuis une saison et demi, Steve Mandanda pourrait bientôt être mis en concurrence. Et pour cause, les dirigeants rennais voudraient s'attacher les services d'un nouveau portier puisqu'ils seraient intéressés par le gardien de La Spezia, Bartlomiej Dragowski.

La Spezia veut vendre Dragowski

C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le quotidien italien, Il Secolo XIX. Ciblé par le FC Nantes lors du dernier mercato estival, le portier polonais, dont le contrat court actuellement jusqu'en juin 2025, pourrait être vendu par le club italien à cause de son salaire trop important. Et Rennes serait donc à l'affût dans ce dossier. Passé par la Fiorentina et Empoli avant d'atterrir à La Spezia, Bartlomiej Dragowski est un gardien confirmé de Serie A.

