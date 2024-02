Stade Rennais Mercato : coups de tonnerre pour Abline et Assignon !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais ne restera pas les bras croisés au dernier jour du mercato. Selon Foot Mercato, Lorenz Assignon (23 ans) va quitter son club de cœur pour être prêté (sans option d’achat) à Galatasaray. Le joueur de 23 ans devait décoller ce matin à 7h de Paris pour la Turquie où il remplacera, ironie du sort, l’ancien Rouge et Noir Sacha Boey (transféré au Bayern Munich).

Abline resterait au FC Nantes

L’Équipe confirme par ailleurs que Matthis Abline devrait bel et bien rester au FC Nantes, qui aurait a refusé de casser le prêt de l’attaquant du Stade Rennais, contre l’avis du joueur et du club auquel il appartient. « Si on n’y croyait pas du tout, on l’aurait renvoyé à Rennes, explique-t-on au club. On est certain qu’il va nous rendre des services. »

