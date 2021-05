Stade Rennais - Mercato : Da Silva va faire deux victimes à l’OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Damien Da Silva a bien caché son jeu. Alors qu’on pensait qu’il allait mettre les voiles à l’étranger, le défenseur du Stade Rennais a de fortes chances de s’engager à l’OL à l’intersaison. Libre, le stoppeur de 33 ans viendrait renforcer un secteur en jachère dans le Rhône.

Et pour cause, l’ex-Caennais est recruté (deux ans) pour combler en tant que quatrième central de l’effectif le départ de Djamel Benlamri. Selon L’Équipe, l’international algérien (31 ans), déçu par son faible temps de jeu, souhaite changer d’air. Son option pour une prolongation d’un an ne sera pas activée.

Benlamri et Andersen victimes de Da Silva ?

Derrière Marcelo, Jason Denayer et Sinaly Diomandé, Da Silva apportera son expérience à Abdoulaye Ndiaye (19 ans) et Castello Lukeba (18 ans). Surtout, le Rennais devrait compenser numériquement le départ annoncé de Joachim Andersen.

Prêté à Fulham cette saison, le Danois de 24 ans, sous contrat encore pour trois ans, souhaite rester en Angleterre et a plusieurs touches en Premier League. L’OL, qui a investi 26 M€ sur lui en 2019, espère donc le vendre et renflouer ses caisses.