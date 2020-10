Stade Rennais - Mercato : Dalbert et Rugani font de croustillantes révélations sur leur arrivée

Le Stade Rennais a réussi le plus beau mercato de France en recrutant un mélange de jeunes très prometteurs et de joueurs expérimentés. Le Brésilien Dalbert Henrique et l'Italien Daniele Rugani entrent dans cette catégorie. Le premier est arrivé de l'Inter Milan, le second de la Juventus Turin. Et forcément, avant d'accepter le challenge rennais, ils ont pris des renseignements auprès d'anciens partenaires prestigieux.

Buffon et Rabiot ont conseillé à Rugani de foncer

Daniele Rugani a fait appel aux connaissances de deux Bianconeri passés par la Ligue 1 : “J’ai parlé du Stade Rennais avec Gigi Buffon et Adrien Rabiot, ils m’ont dit que c’était le bon choix pour moi, m’ont bien parlé de cette opportunité. Surtout, Gigi était content pour moi, certain que j’allais m’épanouir à Rennes".

Dalbert Henrique, lui, a pris contact avec un compatriote : "Le directeur sportif (Florian Maurice) a contacté mon agent. Puis j’ai parlé avec Raphinha, il m’a parlé de la ville, du stade, des structures du club. Le directeur sportif et l’entraîneur ont eu ces mots d’estime dont j’avais besoin. C’est ce qui m’a convaincu. Je pense que je mérite plus que ce que j’ai eu cette dernière année".

Jérémy Doku to Stade Rennais – big coup for the club and an exciting addition to Ligue 1. A high-volume dribbler with exceptional burst/balance/core strength who can go inside and outside; strong technique and decent vision too. He needs time, but his upside is huge. pic.twitter.com/r9mmWKJWxE — Scouted Football (@ScoutedFtbl) October 5, 2020

