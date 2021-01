Stade Rennais - Mercato : Dalbert va rebondir en Espagne

Au moment de son prêt au Stade Rennais l'été dernier, Dalbert était escorté d'une flatteuse réputation. Ou, plutôt, du souvenir de son passage aussi éphémère que réussi à l'OGC Nice en 2016-17. C'était oublier que la suite, avec un transfert à l'Inter Milan et un prêt décevant à la Fiorentina, n'avait pas été fameuse. Ce qui a hélas été confirmé par la première partie de saison catastrophique du joueur.

9 rencontres en Bretagne, 1 victoire

Interrogé sur l'avenir du Brésilien en décembre, Florian Maurice avait ouvert la porte à un départ : « On n’a pas pris la décision de nous séparer de lui. On attend la trêve. On va être patient avec tout le monde, ne pas prendre de décision trop hâtive. On réfléchira tranquillement en janvier pour savoir ce qu’on fait. On verra ce qui se passera, mais pour l’instant, il n’y a pas de décision prise par rapport à tout ça ».

Mais finalement, les rumeurs disaient vrai : Dalbert va quitter le Stade Rennais dans les prochains jours. Et il ne va pas repasser par la case Inter Milan. Il va de nouveau être prêté, cette fois au Real Valladolid, club dirigé par la légende Ronaldo. L'ancien Niçois n'aura pris part qu'à 9 rencontres en Bretagne, dont seulement 5 comme titulaire. Et il n'en aura gagné qu'une…