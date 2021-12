Stade Rennais - Mercato : des poids lourds sur Laborde, déjà un risque de départ ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

15 millions d'euros, assortis de 3 M€ de bonus. C’est le montant qu'a dû débourser le Stade Rennais pour recruter Gaëtan Laborde cet été après trois saisons de bons et loyaux services à Montpellier. Déjà courtisé par des clubs de Premier League l’hiver dernier, l’attaquant de 27 ans a également été dans le viseur de plusieurs géants européens avant que le club breton rafle la mise.

« Gaëtan a refusé des propositions de beaucoup de clubs dans le top 5 européen, assure Christophe Hutteau sur Foot Mercato. Pour quitter Montpellier, il souhaitait trouver un projet sportif de qualité qui lui permettait de franchir un cap et au sein duquel il aurait pu avoir du temps de jeu pour s'éclater et continuer à progresser. Rester en France était important aussi pour lui, pour sa femme et ses trois filles. C'est pour ça que le projet du Stade Rennais est venu comme une évidence surtout après l'insistance montrée par Bruno Génésio et Florian Maurice. Ils n'ont pas hésité à appeler plusieurs fois Gaëtan pour le convaincre de les rejoindre. »

Si le tapis rouge déroulé par le Stade Rennais a fait mouche, rien ne dit que le chirurgical Laborde, qui rêve des Bleus, ne soit pas tenté par une autre aventure en 2022. « On l’imagine mal partir au bout d’une saison sauf offre prestigieuse et considérable, laisse entendre L’Équipe. Comme celles qui ont entraîné un Olivier Giroud vers Arsenal à 26 ans ou Édouard Mendy vers Chelsea à 28. » Avec le gardien sénégalais, le SRFC est bien placé pour savoir que personne ne peut résister à l’attrait de la Premier League.

