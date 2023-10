Stade Rennais - Mercato : Dortmund et Leverkusen en pincent pour la dernière pépite rouge et noir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Jeudi soir, le Stade Rennais a mis fin à l'hémorragie de défaites en s'imposant sur la pelouse du Panathinaïkos (2-1). Le compte X ROUGEmémoire révèle que c'était attendu car, depuis sa prise de fonctions il y a un an et demi, jamais Bruno Genesio n'a perdu plus de trois matches d'affilée. Ça arrive une fois chaque saison (2021-22, 2022-23 et 2023-24) mais ça ne dépasse jamais les trois parties. Après Villarreal (0-1), le PSG (1-3) et Lorient (1-2), il était donc attendu que les Rouge et Noir reprennent des couleurs en Grèce.

Il a préféré prolonger que partir

Sur la pelouse du Pana, un joueur a particulièrement impressionné : Jeanuël Belocian. Âgé de 18 ans, le défenseur central a livré un match de patron dans l'ambiance survoltée des Verts grecs. L'Equipe révèle qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il ne soit pas de la partie. En effet, cet été, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen l'ont approché pour un transfert. Mais lui a préféré prolonger jusqu'en 2025 avec une saison supplémentaire en option, persuadé qu'il progresserait mieux en Bretagne. Pour le moment, les faits lui donnent raison...

