Stade Rennais - Mercato : du nouveau dans le dossier Nzonzi !

Il s'agit d'un des sujets majeurs du mercato au Stade Rennais. Peut-être moins important que celui d'Eduardo Camavinga, et notamment pour les finances du club, alors que le milieu de terrain français n'a plus qu'une année de contrat au SRFC. Mais le cas Steven Nzonzi figure également en bonne place sur le bureau de Florian Maurice et des dirigeants rennais. Et pour cause, une décision doit vite être prise au sujet de l'international français, comme l'a révélé récemment Nicolas Holveck.

Depuis l'Italie, et grâce aux informations de Nicolo Schira, bien informé en matière de mercato, on sait désormais que l'AS Roma ne retiendra pas le joueur et ne compte plus sur lui. En cause ? L'arrivée sur le banc de touche de José Mourinho qui aurait déjà décidé de faire sans Nzonzi. Toutefois, et si le Stade Rennais formule une offre, la concurrence pourrait venir du Portugal, avec le Benfica.

A suivre.

Steven #Nzonzi is set to leave #ASRoma this summer: he is not in Josè #Mourinho’s plans. #Rennes (working for his return on a permanent deal) and #Benfica are interested in the french midfielder. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2021