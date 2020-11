Stade Rennais – Mercato : Edouard Mendy est déjà l'égal de Petr Cech à Chelsea

Il n'y a pas eu photo hier à Stamford Bridge entre le Stade Rennais et Chelsea. Un match qui marquait les retrouvailles d'Edouard Mendy avec son ancien club. Un Mendy, recruté cet été pour prendre la suite de l'Espagnol Kepa Arrizabalaga, qui a réalisé un 5e clean sheet consécutif toutes compétitions confondues. La dernière fois qu'un portier des Blues avait réalisé pareille prouesse, c'était en octobre 2010, un certain Petr Cech, une légende à Chelsea.

Mendy (28 ans) n'a encaissé qu'un seul but en sept matches depuis son arrivée à Londres. C'était contre Tottenham en Coupe de la Ligue (1-1, 5-6 tab). Il n'a toujours pas encaissé de but ni en C1, ni en Premier League depuis son transfert.

5 - In all competitions, Chelsea have kept five consecutive clean sheets for the first time since October 2010, whilst they last started a Champions League campaign with three-straight clean sheets in 2009-10. Mendy. pic.twitter.com/v2niOpdeMG