Stade Rennais - Mercato : Édouard Mendy fait déjà du grabuge à Chelsea

Transféré à Chelsea au mercato estival pour un montant record, Édouard Mendy (28 ans) manque terriblement au Stade Rennais. Chez les Blues, son arrivée ne fait pas les affaires de tout le monde.

Le Stade Rennais a perdu très gros cet été. Outre le départ de Raphinha pour Leeds, le club breton a vu partir Édouard Mendy en direction de Chelsea. Ce départ n’était pas prévu à la base et a été accéléré par le frein qu’ont pu avoir les Blues avec Mike Maignan au LOSC.

Mendy n’a pas boudé son plaisir et a sauté sur l’occasion pour rejoindre le club anglais, où il s’est rapidement imposé aux yeux de Frank Lampard. Ce transfert ne devrait pas être sans conséquence à Chelsea. Selon le Daily Express, Marina Granovskaia, véritable bras droit de Roman Abramovich, a prévu de réduire l'effectif au mercato hivernal et a nommé Kepa Arrizabalaga en tête de liste.

Détrôné de son poste de numéro 1 par Mendy, le départ du gardien espagnol est d’autant plus souhaité en haut lieu qu’il émarge à 204 000 euros par semaine et qu’il lui reste quatre ans et demi de contrat. Qu’il se rassure, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Danny Drinkwater et Baba Rahman sont aussi dans le collimateur. Et là, Mendy n’y est pour rien.